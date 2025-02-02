В США рассказали о двух миллиардах долларов из России, застрявших в американском банке

В американском банке JPMorgan зависли 2 миллиарда долларов (свыше 195 миллиардов рублей) из РФ, после того как руководство Штатов заморозило часть банковских переводов. Об этом заявляет The Wall Street Journal, уточняя, что средства предназначались для строительства первой турецкой АЭС «Аккую».

Как сообщают источники издания, Москва и Анкара договорились, что кредитные 9 миллиардов долларов на строительство «Аккую» выделит Газпромбанк, который на тот момент ещё не попал под санкции. Предполагалось, что средства со счетов можно будет переводить российским компаниям, сотрудничавшим с турецким банком Ziraat.

По предварительным данным, летом 2022 года Газпромбанк перевёл через Citi три миллиарда долларов на счета атомной электростанции в Ziraat. Позже ещё два миллиарда перевели через JPMorgan. Однако следующий перевод через американский банк был заморожен Министерством юстиции Штатов.

По сведениям WSJ, американское ведомство сперва намеревалось конфисковать эту сумму, но это решение было заблокировано перед тем, как администрация экс-президента Джо Байдена покинула Белый дом. Такое решение было принято, чтобы не осложнять отношения с Турцией.