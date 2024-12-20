США сделали для Турции исключение по оплате российского газа
Турция получила от США исключение для Газпромбанка на оплату газа из РФ
США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка. Теперь у Анкары есть возможность оплачивать газ из России. Об этом сообщает телеканал NTV, ссылаясь на министра энергетики Турции Алпарласлана Байрактара.
«Турция получила от США исключение для Газпромбанка при оплате за российский газ. Турция будет продолжать оплату за газ через Газпромбанк», — приводит слова министра телеканал.
Напомним, Вашингтон 21 ноября ввёл санкции против финансовой инфраструктуры РФ. В число юрлиц, на которые были наложены рестрикции, попал и Газпромбанк. 5 декабря президент РФ Владимир Путин разрешил платить за российский газ не через этот банк, а посредством зачисления средств на свои счета через третьи лица. В Турции же заявили, что американские ограничения будут негативно отражаться на стране и обратились к Штатам с просьбой сделать исключение для Газпромбанка при оплате за российский газ. Также способ платить за российский газ в условиях санкций нашли Венгрия и Болгария.
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