Два сотрудника сельхозпредприятия ранены после налёта дронов ВСУ в село под Белгородом

Военнослужащие ВСУ атаковали при помощи беспилотников два сельскохозяйственных предприятия в селе Репяховка Белгородской области, ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами. Ранены три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. <...> У двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы», — говорится в тексте сообщения.

Гладков добавил, что в результате украинской атаки повреждены кровли административного здания и одного из помещений, также под удар попал грузовой автомобиль. Оперативные службы продолжают работу на месте и уточняют информацию о разрушениях.