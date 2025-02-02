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Регион
2 февраля, 16:33

Два сотрудника сельхозпредприятия ранены после налёта дронов ВСУ в село под Белгородом

Гладков: ВСУ нанесли удар БПЛА по белгородскому селу Репяховка, трое пострадали

Военнослужащие ВСУ атаковали при помощи беспилотников два сельскохозяйственных предприятия в селе Репяховка Белгородской области, ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами. Ранены три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. <...> У двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы», — говорится в тексте сообщения.

Гладков добавил, что в результате украинской атаки повреждены кровли административного здания и одного из помещений, также под удар попал грузовой автомобиль. Оперативные службы продолжают работу на месте и уточняют информацию о разрушениях.

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Отражена синхронная атака дронов ВСУ на российские регионы

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус в окрестностях села Двулучное в Валуйском округе Белгородской области подвергся атаке дрона ВСУ. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир. Женщина с сотрясением мозга и многочисленными поверхностными повреждениями ноги была доставлена в Валуйскую ЦРБ, но отказалась от госпитализации. Мужчину доставили в ту же больницу с черепно-мозговой травмой.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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