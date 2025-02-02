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Регион
2 февраля, 14:28

Три человека пострадали после нового налёта дронов на Белгородскую область

Последствия обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате новой атаки ВСУ на Белгородскую область ранены три мирных жителя. Об этом 2 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

По его информации, пассажирский автобус в окрестностях села Двулучное в Валуйском округе подвергся атаке дрона. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир. Женщина с сотрясением мозга и многочисленными поверхностными повреждениями ноги была доставлена в Валуйскую ЦРБ, но отказалась от госпитализации и будет лечиться амбулаторно. Мужчину доставили в ту же больницу с черепно-мозговой травмой.

«В посёлке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги попутным транспортом она доставлена в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет отпущена на амбулаторное лечение. У автомобиля повреждены кабина и остекление», — добавил Гладков в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона под Белгородом
Двухлетний ребёнок и его мама погибли в результате атаки дрона под Белгородом

Ранее Life.ru сообщал, что легковой автомобиль на дороге связывающей Белгород и Шебекино подвергся атаке беспилотника. Внутри находились мужчина и женщина, которые получили тяжёлые травмы. Позже женщина скончалась в больнице. Также сегодня утром мужчина погиб при атаке БПЛА в посёлке Малиновка.

Александра Мышляева
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