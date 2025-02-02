Три человека пострадали после нового налёта дронов на Белгородскую область
Последствия обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В результате новой атаки ВСУ на Белгородскую область ранены три мирных жителя. Об этом 2 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
По его информации, пассажирский автобус в окрестностях села Двулучное в Валуйском округе подвергся атаке дрона. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир. Женщина с сотрясением мозга и многочисленными поверхностными повреждениями ноги была доставлена в Валуйскую ЦРБ, но отказалась от госпитализации и будет лечиться амбулаторно. Мужчину доставили в ту же больницу с черепно-мозговой травмой.
«В посёлке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги попутным транспортом она доставлена в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет отпущена на амбулаторное лечение. У автомобиля повреждены кабина и остекление», — добавил Гладков в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что легковой автомобиль на дороге связывающей Белгород и Шебекино подвергся атаке беспилотника. Внутри находились мужчина и женщина, которые получили тяжёлые травмы. Позже женщина скончалась в больнице. Также сегодня утром мужчина погиб при атаке БПЛА в посёлке Малиновка.