Три человека пострадали после нового налёта дронов на Белгородскую область

В результате новой атаки ВСУ на Белгородскую область ранены три мирных жителя. Об этом 2 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

По его информации, пассажирский автобус в окрестностях села Двулучное в Валуйском округе подвергся атаке дрона. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир. Женщина с сотрясением мозга и многочисленными поверхностными повреждениями ноги была доставлена в Валуйскую ЦРБ, но отказалась от госпитализации и будет лечиться амбулаторно. Мужчину доставили в ту же больницу с черепно-мозговой травмой.