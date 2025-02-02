Экс-советник Залужного раскрыл его предложение вторгнуться в Белгородскую область

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предлагал вторжение на территорию России с окружением Белгорода ещё в декабре 2022 года. Об этом «Би-би-си Украина» рассказал бывший советник военачальника, генерал-майор Виктор Назаров.

«Валерий Фёдорович на одном из заседаний на совещании, которое проводилось в СНБО, он озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем [в Курской области]», — сказал Назаров.

В рассматривавшемся тогда варианте шла речь о нападении на Белгородскую область, чтобы создать серьёзную угрозу для России. По словам Назарова, блокирование Белгорода лишило бы ВС РФ возможности бить по Харькову, а также создало бы угрозу для северо-восточного фланга снабжения российской группировки, действовавшей в Донбассе.

Экс-советник Залужного добавил, что этот план не вызвал энтузиазма у украинского военного руководства. А вскоре главкома сняли с должности.