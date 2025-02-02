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2 февраля, 18:39

В горящем ангаре с газовыми баллонами в Москве обрушилась крыша

В ангаре с газовыми баллонами в Москве ликвидировали открытое горение

В ангаре с газовыми баллонами на 7-м проезде Марьиной Рощи, где сейчас спасатели ликвидируют пожар, рухнула крыша. Огонь распространился на 250 квадратных метров, однако открытое горение удалось прекратить. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве. Видео © Life.ru

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве на 250 квадратах. На 150 квадратах обрушилась крыша. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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Напомним, на 7-м проезде Марьиной Рощи в Москве произошёл крупный пожар в ангаре, где хранятся газовые баллоны. Очевидцы сообщали, что были слышны взрывы, над территорией поднялся густой чёрный дым. Пожару был присвоен ранг 1бис. Изначально сообщалось о возгорании на площади 150 квадратов.

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Life.ru

Александра Мышляева
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