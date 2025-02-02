В горящем ангаре с газовыми баллонами в Москве обрушилась крыша

В ангаре с газовыми баллонами на 7-м проезде Марьиной Рощи, где сейчас спасатели ликвидируют пожар, рухнула крыша. Огонь распространился на 250 квадратных метров, однако открытое горение удалось прекратить. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

Пожар на складе с газовыми баллонами в Москве. Видео © Life.ru

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Москве на 250 квадратах. На 150 квадратах обрушилась крыша. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.