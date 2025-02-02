На северо-востоке Москвы загорелся ангар с газовыми баллонами

В северо-восточной части Москвы произошёл крупный пожар в ангаре, где хранятся газовые баллоны. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы, над территорией поднимается густой чёрный дым.

По данным SHOT, возгорание произошло на 7-м проезде Марьиной Рощи. Площадь охваченной огнем территории составляет 150 квадратных метров. Пожару присвоен ранг 1бис, на место происшествия был направлен пожарный поезд. Как уточнили в МЧС, на месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.