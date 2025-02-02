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2 февраля, 17:27

На северо-востоке Москвы загорелся ангар с газовыми баллонами

В северо-восточной части Москвы произошёл крупный пожар в ангаре, где хранятся газовые баллоны. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы, над территорией поднимается густой чёрный дым.

Пожар на складе в Москве. Видео © Telegram / «Марьина Роща Москва»

По данным SHOT, возгорание произошло на 7-м проезде Марьиной Рощи. Площадь охваченной огнем территории составляет 150 квадратных метров. Пожару присвоен ранг 1бис, на место происшествия был направлен пожарный поезд. Как уточнили в МЧС, на месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар после атаки БПЛА на предприятии «Сибура» в Кстово потушили спустя два дня
Пожар после атаки БПЛА на предприятии «Сибура» в Кстово потушили спустя два дня

Ранее Life.ru рассказывал, что в Адыгее мощный пожар охватил два корпуса деревянного отеля «Даховская слобода», где обычно останавливаются семьи с детьми. Работники заведения сперва попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но ничего путного у них не вышло. Позже сообщалось, что пламя удалось локализовать.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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