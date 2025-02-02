Жена Нетаньяху попала под следствие

Израильская полиция приступила к расследованию против Сары Нетаньяху, жены главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Полиция занялась этим делом после того, как в 2024 году канал N12 обнародовал информацию, согласно которой супруга политика хотела запугать свидетеля и вмешаться в судебные разбирательства против её мужа касаемо злоупотреблений. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Издание отмечает, что расследование в отношении Сары Нетаньяху началось 26 декабря 2024. Дело возбудили после запроса депутата израильского парламента Наама Лазими. Предыдущий репортаж телеканала N12 содержал утверждения, что Сара Нетаньяху поручила помощнику мужа устроить акции протеста для давления на ключевого свидетеля по одному из трёх дел, в которых Биньямин Нетаньяху давал показания. При этом Сара Нетаньяху отвергает какую-либо связь с данным свидетелем.

27 января в Тель-Авивском окружном суде после почти месячного перерыва возобновились слушания с участием премьера по трём обвинениям: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием общественности. За всю историю действующий премьер Израиля впервые оказался в зале суда.