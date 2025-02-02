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2 февраля, 19:12

«Арсенал» одержал крупнейшую победу над «Манчестер Сити» с 2003 года

Кай Хаверц после гола в ворота «Ман Сити». Обложка © arsenal.com

Кай Хаверц после гола в ворота «Ман Сити». Обложка © arsenal.com

Лондонский «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мартин Эдегор (2-я минута), Томас Парти (56), Майлз Льюис-Скелли (62), Кай Хаверц (76) и Этан Нванери (90+3). Единственный мяч гостей на счету Эрлинга Холанна (55).

Лондонцы одержали крупнейшую победу над «Ман Сити» с февраля 2003 года. Тогда в игре в Манчестере так же был зафиксирован счёт 5:1 в пользу «Арсенала».

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«Арсенал» набрал 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Ливерпулю» шесть баллов. «Ман Сити» идёт четвёртым с 41 очком в активе.

На неделе «Арсенал» успешно финишировал в общем этапе Лиги чемпионов, напрямую пробившись в 1/8 финала. Команда заняла третье место в таблице, набрав 19 очков в восьми играх.

Артур Лапсаков
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