«Интер» в третий раз в сезоне не смог обыграть «Милан» в дерби

«Милан» сыграл вничью с «Интером» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт под занавес первого тайма открыл игрок хозяев Тейани Рейндерс. Гости несколько раз были близки к взятию ворот, трижды попали в штангу и сумели дожать соперника в компенсированное время. Автором гола стал Стефан де Врей.

Это было третье миланское дерби в нынешнем сезоне. В первом круге чемпионата «Милан» был сильнее со счётом 2:1, а в полуфинале Суперкубка Италии победил со счётом 3:2.

В Серии А это единственное поражение «Интера», оно случилось 22 сентября. С тех пор команда одержала 13 побед и четырежды сыграла вничью. «Нерадзурри» набрали 51 очко и занимают второе место в турнирной таблице Серии А, уступая лидирующему «Наполи» два балла. «Милан» идёт на восьмой позиции с 35 очками.