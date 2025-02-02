Россиянин Захарян впервые сыграл за «Реал Сосьедад» в текущем сезоне Ла Лиги
Арсен Захарян. Обложка © Х / Real Sociedad Fútbol
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Осасуны» со счётом 1:2. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в текущем сезоне появился на поле, выйдя на замену на 78-й минуте вместо капитана команды Микеля Оярсабаля.
Единственный гол за «Реал Сосьедад» забил Орри Оускарссон, однако дубль хорватского нападающего Анте Будимира принёс победу «Осасуне».
В августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона 2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам, но на поле появился только 2 февраля.
Напомним, что первый полный матч за «Реал Сосьедад» Захарян сыграл в ноябре 2023 года. Тогда испанский клуб со счётом 0:0 сыграл с австрийским «Зальцбургом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.