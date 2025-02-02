Россиянин Захарян впервые сыграл за «Реал Сосьедад» в текущем сезоне Ла Лиги

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Осасуны» со счётом 1:2. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в текущем сезоне появился на поле, выйдя на замену на 78-й минуте вместо капитана команды Микеля Оярсабаля.

Единственный гол за «Реал Сосьедад» забил Орри Оускарссон, однако дубль хорватского нападающего Анте Будимира принёс победу «Осасуне».

В августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона 2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам, но на поле появился только 2 февраля.