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Регион
2 февраля, 19:53

Россиянин Захарян впервые сыграл за «Реал Сосьедад» в текущем сезоне Ла Лиги

Арсен Захарян. Обложка © Х / Real Sociedad Fútbol

Арсен Захарян. Обложка © Х / Real Sociedad Fútbol

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Осасуны» со счётом 1:2. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в текущем сезоне появился на поле, выйдя на замену на 78-й минуте вместо капитана команды Микеля Оярсабаля.

Единственный гол за «Реал Сосьедад» забил Орри Оускарссон, однако дубль хорватского нападающего Анте Будимира принёс победу «Осасуне».

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В августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона 2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам, но на поле появился только 2 февраля.

Напомним, что первый полный матч за «Реал Сосьедад» Захарян сыграл в ноябре 2023 года. Тогда испанский клуб со счётом 0:0 сыграл с австрийским «Зальцбургом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Артём Гапоненко
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