Двигатель самолета Airbus A320 загорелся во время взлёта в Хьюстоне
В США загорелся самолёт Airbus A320, следовавший из Хьюстона в Нью-Йорк. Как сообщает The New York Post со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации США, ЧП случилось во время взлёта воздушного судна. Видео горящего борта в Хьюстоне выложили в сеть пассажиры.
На записи видно, как из-под крыла воздушного судна в районе двигателя вырываются языки пламени. Всё происходило в тот момент, когда самолёт набирал скорость для взлёта. Также было слышно, как паникуют перепуганные пассажиры.
В США загорелся пассажирский самолёт. Видео © x.com/emanmazen
«Рейс 1382 авиакомпании United Airlines, самолет Airbus A320, прервал взлёт из международного аэропорта имени Джорджа Буша (IAH) в Хьюстоне, штат Техас, из-за проблем с двигателем», — цитируют СМИ комментарий управления гражданской авиации.
На момент инцидента на борту находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Всех эвакуировали и довезли до терминала на автобусе. Что стало причиной пожара, пока не сообщили.
Ранее в Филадельфии, штат Пенсильвания, произошла катастрофа с медицинским самолётом, в результате которой погибли семь человек: шесть из них находились на борту, а один был местным жителем. Помимо этого 19 человек получили ранения.