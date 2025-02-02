Двигатель самолета Airbus A320 загорелся во время взлёта в Хьюстоне

В США загорелся самолёт Airbus A320, следовавший из Хьюстона в Нью-Йорк. Как сообщает The New York Post со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации США, ЧП случилось во время взлёта воздушного судна. Видео горящего борта в Хьюстоне выложили в сеть пассажиры.

На записи видно, как из-под крыла воздушного судна в районе двигателя вырываются языки пламени. Всё происходило в тот момент, когда самолёт набирал скорость для взлёта. Также было слышно, как паникуют перепуганные пассажиры.

В США загорелся пассажирский самолёт. Видео © x.com/emanmazen

«Рейс 1382 авиакомпании United Airlines, самолет Airbus A320, прервал взлёт из международного аэропорта имени Джорджа Буша (IAH) в Хьюстоне, штат Техас, из-за проблем с двигателем», — цитируют СМИ комментарий управления гражданской авиации.