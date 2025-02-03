Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 22:32

Двое детей и их отец погибли от взрыва кислородного баллона в Белоруссии

Частный дом в деревне Луговая Вирня. Обложка © sk.gov.by

Частный дом в деревне Луговая Вирня. Обложка © sk.gov.by

Трагедия произошла во дворе частного дома в деревне Луговая Вирня Жлобинского района, где, предположительно, взорвался кислородный баллон. В результате инцидента погибли три человека, среди которых двое детей в возрасте 1 года и 3 лёт. Ещё два человека с тяжёлыми травмами госпитализированы. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Правоохранители работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства взрыва. По предварительным данным, в семье воспитывалось четверо детей. Один из них в момент взрыва находился в Жлобине, что спасло ему жизнь.

«Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области», — сообщило ведомство в соцсетях.

В Москве на пепелище сгоревшей квартиры нашли два трупа
В Москве на пепелище сгоревшей квартиры нашли два трупа

Ранее Life.ru сообщал, что автобус компании Luxexpress, следовавший из Эстонии в Санкт-Петербург, столкнулся со снегоуборочной техникой. В результате аварии погибли двое человек, ещё 13 получили травмы. Управление СК по Ленобласти возбудило уголовное дело.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar