Двое детей и их отец погибли от взрыва кислородного баллона в Белоруссии

Трагедия произошла во дворе частного дома в деревне Луговая Вирня Жлобинского района, где, предположительно, взорвался кислородный баллон. В результате инцидента погибли три человека, среди которых двое детей в возрасте 1 года и 3 лёт. Ещё два человека с тяжёлыми травмами госпитализированы. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Правоохранители работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства взрыва. По предварительным данным, в семье воспитывалось четверо детей. Один из них в момент взрыва находился в Жлобине, что спасло ему жизнь.

«Следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия. К месту трагедии выбыли сотрудники криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области», — сообщило ведомство в соцсетях.