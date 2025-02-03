Бабушкин: Возгорание возникло в Астраханской области после атаки БПЛА ВСУ
В ночь на 3 февраля ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты в Астраханской области, включая ТЭК. Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме.
«При падении одного из БПЛА произошло возгорание. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
Ранее взрывы прозвучали над городом Ахтубинском Астраханской области. Жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку. О разрушениях и пострадавших информация не поступала, возгорания не произошло.
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