Активисты завесили флагами надписи вандалов на советском мемориале в Словакии

Активисты движения «Брат за Брата» закрыли словацкими флагами оскорбительные надписи, оставленные вандалами на советском памятнике. Мемориал «Победа» расположен на юго-востоке Словакии и посвящён красноармейцам, павшим в сражениях с фашистскими войсками.

«Это наша Словакия — наша земля», — подписали активисты фотографии с флагами вместо свастики.

Также они провели памятное мероприятие с участием около двухсот человек. Присутствующие возложили венки и зажгли свечи в честь советских солдат, погибших в боях.

О вандализме на мемориале «Победа» в Кошицком крае на Дарговском перевале 30 января сообщило российское посольство в Словакии. Дипломатическое представительство выразило надежду, что власти Словакии найдут виновных и быстро приведут мемориал в его первоначальный вид.

«Нанесённые на памятник жёлто-голубой краской оскорбительные надписи и свастика выдают идейные корни нынешних последователей тех, с кем сражались за свободу Европы красноармейцы в 1945 году», — указали в дипмиссии.