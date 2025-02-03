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3 февраля, 02:43

Активисты завесили флагами надписи вандалов на советском мемориале в Словакии

Активисты завешали флагами надписи вандалов на советском мемориале. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / BRAT za BRATA

Активисты завешали флагами надписи вандалов на советском мемориале. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / BRAT za BRATA

Активисты движения «Брат за Брата» закрыли словацкими флагами оскорбительные надписи, оставленные вандалами на советском памятнике. Мемориал «Победа» расположен на юго-востоке Словакии и посвящён красноармейцам, павшим в сражениях с фашистскими войсками.

«Это наша Словакия — наша земля», — подписали активисты фотографии с флагами вместо свастики.

Также они провели памятное мероприятие с участием около двухсот человек. Присутствующие возложили венки и зажгли свечи в честь советских солдат, погибших в боях.

В Одессе вандалы повесили на памятник Пушкину надпись «Груз 200»
В Одессе вандалы повесили на памятник Пушкину надпись «Груз 200»

О вандализме на мемориале «Победа» в Кошицком крае на Дарговском перевале 30 января сообщило российское посольство в Словакии. Дипломатическое представительство выразило надежду, что власти Словакии найдут виновных и быстро приведут мемориал в его первоначальный вид.

«Нанесённые на памятник жёлто-голубой краской оскорбительные надписи и свастика выдают идейные корни нынешних последователей тех, с кем сражались за свободу Европы красноармейцы в 1945 году», — указали в дипмиссии.

Ранее Life.ru рассказывал, как вандалы испортили мемориальные доски Врубеля, Ляпунова и Сеченова в Одессе. Мемориальные доски установлены на зданиях, где в разное время жили и работали известные русские деятели культуры и науки.

Лия Мурадьян
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