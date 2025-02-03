В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полёты
Введённые ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты. Об этом сообщили в Росавиации.
В штатный режим работы воздушные гавани перешли в 7:00 мск.
«В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушёл один самолёт, совершавший рейс в Казань», — сказано в сообщении ведомства.
Минувшей ночью над Россией были сбиты 70 украинских беспилотников. Среди пострадавших Волгоградская, Астраханская, Воронежская, Белгородская и Курской области.
Обложка ©
Unsplash / Anete Lūsiņa