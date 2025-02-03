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3 февраля, 04:38

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полёты

Введённые ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

В штатный режим работы воздушные гавани перешли в 7:00 мск.

«В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушёл один самолёт, совершавший рейс в Казань», — сказано в сообщении ведомства.

Аэропорты Саратова, Астрахани и Волгограда вернулись к штатной работе
Аэропорты Саратова, Астрахани и Волгограда вернулись к штатной работе

Минувшей ночью над Россией были сбиты 70 украинских беспилотников. Среди пострадавших Волгоградская, Астраханская, Воронежская, Белгородская и Курской области.

Обложка ©

Unsplash / Anete Lūsiņa

Артур Лапсаков
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