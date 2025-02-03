Снайпер ВСУ три дня убивал мирных жителей Селидово из укрытий в заброшке
Беженец Забелин: Снайпер ВСУ спрятался и три дня убивал мирных жителей Селидово
В Покровском районе ДНР украинский солдат три дня убивал мирных жителей. Снайпер ВСУ прятался в жилых кварталах Селидово и стрелял по всем, кто попадал в его зону поражения. Об этом РИА «Новости» рассказал житель города Александр Забелин.
«Щорса 10 и Щорса 8. Там снайпер три дня убивал всех подряд. У меня друга убили. Ну, получается, Саню. Лепик с Жекой пошли к товарищу. И всё, и их убили. Снайпер. Саня пошёл помочь, ну, вытянуть тела, хоть захоронить. Его застрелили», — вспоминает Забелин.
По его словам, снайпер укрывался в заброшенных квартирах, на чердаках и в подвалах, откуда и открывал огонь. Киевский солдат стрелял во всех, кого видел, говорит мужчина.
Ранее Life.ru, что украинских солдат заставляли убивать всех людей из Новоселидовки в ДНР, кто на вид младше 40 лет. По словам военнопленного ВСУ, на территории планировали сделать кладбище. В итоге парень не выдержал и решил сдаться в плен, использовав белую футболку в качестве флага.
Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency