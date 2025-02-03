Воры в законе развязали войну за пост «смотрящего» за Свердловской областью

В Екатеринбурге местные криминальные группировки схлестнулись в борьбе за право называться «смотрящим» за регионом. Сейчас в лидеры выбились представители «визовских» и «трофинских», однако окончательное решение примут московские авторитеты. Об этом сообщает телеграм-канал E1.RU со ссылкой на источник.

Бывший вор в законе Трофа предлагал кандидатуру своего протеже — Художника — на пост «смотрящего». Он представляет «синее» движение и ориентируется на выходцев из ОПС «Уралмаш». Пользуется большим уважением на «улицах», а также в его репутации нет слов о сотрудничестве с полицией, что является положительным моментом в его «резюме», отметил источник.

Претендент № 2 — Олег Смирнов, представляющий «визовских». У него есть ходка за заказное убийство. По словам собеседника, сейчас «смотрящим» является Гия Свердловский, хотя некоторые считают, что он уже «повесил чётки на гвоздь».

Все группировки продвигают своих кандидатов. Звание «смотрящего» даёт доступ к общаку, прибыли с нелегального бизнеса, а также позволяет продвигать интересы конкретного объединения.

Они даже устраивают пиар-кампании, ненавязчиво подсвечивая своих кандидатов во время сходок с авторитетными «коллегами» из Москвы. Решение, однако, будет зависеть от профессиональных качеств желающего стать «смотрящим». Одним из ключевых факторов отбора является то, сколько денег он сможет принести, используя свои схемы и наработки.