Российские авиакомпании «теоретически» согласились перейти на биотопливо, но это не выгодно

Минтранс РФ пообщался с представителями авиакомпаний и попросил оценить риски и перспективы использования биологического топлива для самолётов, пишет «Коммерсантъ». С соответствующей просьбой к ведомству обратилось Минэнерго.

В своём ответе перевозчики отметили, что «теоретически готовы» перейти на биотопливо, однако сейчас экономически нецелесообразно его использование и нет технических возможностей. Сейчас в России не производится подобное топливо, а его возможное применение может оказаться слишком затратным, даже если государство сделает налоговые преференции таким компаниям.

Как рассказали изданию источники в авиаотрасли, потребуется длительная подготовка к переходу на биотопливо, в частности составление техрегламентов, правил сертификации и проведение испытаний. Проект по внедрению нового вида топлива может повысить стоимость билетов для пассажиров как минимум на 300 рублей.

Российские авиакомпании уже пытались практиковать использование биотоплива, но только до 2022 года. Самолёт S7 даже совершал первый полёт в рамках испытаний.