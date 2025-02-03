Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы снова принимают и отправляют рейсы

Ограничения на приём и выпуск гражданских самолётов сняты в аэропортах Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Махачкала (Уйташ). Их отменили в 10:10 по московскому времени. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

На данный момент экипажи ВС, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предприняли все необходимые меры для гарантирования безопасности полётов.