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3 февраля, 07:44

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы снова принимают и отправляют рейсы

Ограничения на приём и выпуск гражданских самолётов сняты в аэропортах Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Махачкала (Уйташ). Их отменили в 10:10 по московскому времени. Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

На данный момент экипажи ВС, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предприняли все необходимые меры для гарантирования безопасности полётов.

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полёты
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полёты

Напомним, что сегодня во Владикавказе, Грозном и Махачкале были задержаны несколько рейсов на вылет и прилёт. Меры предприняли для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов. Ограничения на полёты ввели утром.

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Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Наталья Афонина
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