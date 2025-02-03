Раздевал, щупал, бил: Четыре российские самбистки обвинили тренера в домогательствах

В Керчи четыре спортсменки обвинили своего тренера по самбо в домогательствах и избиениях. По их словам, они боялись признаться родителям, так как опасались за свою карьеру в спорте и считали происходящее нормой. С девушками и самим тренером пообщался Mash на волне.

В Керчи спортсменки обвинили тренера в домогательствах. Видео © Telegram / Mash на волне

Речь идёт о клубе «Слава» в период с 2014 по 2020 годы, тогда пострадавшим ещё не было 18 лет. Как рассказали девушки, за проигрыш на соревнованиях тренер мог избить скакалкой, а на сборах выбирал, с кем будет спать на одной кровати, трогал по ночам и приставал. Также, по их словам, во время взвешивания он требовал от спортсменок полностью раздеться, объясняя это тем, что якобы бельё добавляет лишние граммы. Если кто-то из подопечных сопротивлялся, то он не допускал до состязаний и тренировок.

Девушки нашли в себе силы признаться в домогательствах только через пять лет, написав заявление в полицию. Сейчас пострадавшие даже прошли психологическую экспертизу и полиграф. Сам тренер назвал все обвинения клеветой и попыткой дискредитировать его. Следователи до сих пор проводят проверку, на данный момент официально обвинения не выдвинуты.