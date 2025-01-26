На Урале против тренера завели 33 уголовных дела из-за домогательств к ребёнку

Тренера по плаванию одной из спортшкол Екатеринбурга обвиняют в домогательствах к ученице. В рамках уголовного дела рассматриваются сразу 33 эпизода. Следователи полагают, что он совершал противоправные действия с 2021 по 2023 год, соответственно, когда девочке было 12-14 лет. Подозреваемый задержан, сообщает URA.ru со ссылкой на анонимный источник.

«Дела по 33 эпизодам возбуждены по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Они основаны на показаниях потерпевшей. Сам тренер вину не признаёт. Он задержан, и сейчас за решёткой», — уточнил источник издания.