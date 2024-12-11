Экс-директора ЧЭМК осудили за секс со школьницами и отпустили домой
Экс-директора ЧЭМК Ходоровского приговорили к 4 годам условно за педофилию
Павел Ходоровский. Обложка © ТАСС / Ахметов Вадим
Бывшего гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского суд приговорил к 4 годам условного срока по делу о педофилии. Об этом сообщает Ural Mash. Известно, что жертв в лапы растлителя приводили его же подчинённые.
Сообщается, что Ходоровский полностью признал свою вину в половых связях с подростками 14-15 лет. По данным телеграм-канала, обвиняемый указал на ещё нескольких влиятельных лиц, причастных совращению малолетних. Он беспрепятственно покинул здание суда.
Напомним, о задержании Ходоровского по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетними стало известно 11 июня. Против него возбудили уголовное дело. Позднее в телефоне гендиректора ЧЭМК нашли порнографию с детьми.