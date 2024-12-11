Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 09:57

Экс-директора ЧЭМК осудили за секс со школьницами и отпустили домой

Экс-директора ЧЭМК Ходоровского приговорили к 4 годам условно за педофилию

Павел Ходоровский. Обложка © ТАСС / Ахметов Вадим

Павел Ходоровский. Обложка © ТАСС / Ахметов Вадим

Бывшего гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского суд приговорил к 4 годам условного срока по делу о педофилии. Об этом сообщает Ural Mash. Известно, что жертв в лапы растлителя приводили его же подчинённые.

Сообщается, что Ходоровский полностью признал свою вину в половых связях с подростками 14-15 лет. По данным телеграм-канала, обвиняемый указал на ещё нескольких влиятельных лиц, причастных совращению малолетних. Он беспрепятственно покинул здание суда.

Педофила-садиста из Красноярска приговорили к пожизненному за изнасилование девочки
Педофила-садиста из Красноярска приговорили к пожизненному за изнасилование девочки

Напомним, о задержании Ходоровского по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетними стало известно 11 июня. Против него возбудили уголовное дело. Позднее в телефоне гендиректора ЧЭМК нашли порнографию с детьми.

Николай Рюмин
  • Новости
  • педофилы
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar