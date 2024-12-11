Экс-директора ЧЭМК осудили за секс со школьницами и отпустили домой

Бывшего гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского суд приговорил к 4 годам условного срока по делу о педофилии. Об этом сообщает Ural Mash. Известно, что жертв в лапы растлителя приводили его же подчинённые.