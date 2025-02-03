Песков не стал комментировать взрыв в ЖК «Алые паруса»
Место взрыва в ЖК «Алые паруса». Фото © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать взрыв в московском ЖК «Алые паруса», в результате которого пострадал основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян.
«Специальные службы выполняют свою работу. Работу сложную. Информация уточняется, ведётся работа, сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно», — отметил представитель Кремля.
Напомним, взрыв прогремел ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. Один человек погиб, ещё четверо пострадали. Силовики рассматривают версию о покушении. Целью атаки мог быть основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, сейчас он в больнице, врачи борются за его жизнь.