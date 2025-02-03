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Регион
3 февраля, 09:52

Путин не планирует встречаться с делегацией ХАМАС в Москве

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС, которая прибудет сегодня в Москву. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, встреча не планируется», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что делегация Хамас под руководством заместителя главы политбюро Мусы Абу Марзуком, должна приехать в столицу сегодня, 3 февраля. Во время визита у них предусмотрена встреча в Министерстве иностранных дел России. Пока информации о прибытии представителей руководства ХАМАС не сообщалось.

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Life.ru

Александр Юнашев
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