Замглавы ХАМАС приедет в Москву на переговоры, пишут СМИ

Делегация палестинского движения ХАМАС, возглавляемая заместителем главы политбюро Мусой Абу Марзуком, отправится в Москву в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщил источник из делегации. Он отметил, что в программе визита предусмотрены встречи в Министерстве иностранных дел России.