Замглавы ХАМАС приедет в Москву на переговоры, пишут СМИ
РИАН: Замглавы политбюро ХАМАС 3 февраля приедет в Москву на переговоры
Делегация палестинского движения ХАМАС, возглавляемая заместителем главы политбюро Мусой Абу Марзуком, отправится в Москву в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщил источник из делегации. Он отметил, что в программе визита предусмотрены встречи в Министерстве иностранных дел России.
«В понедельник», — сказал источник из делегации в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп пригласил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Это станет первой встречей Трампа с зарубежным лидером после его инаугурации. Одной из обсуждаемых тем на переговорах станут дальнейшие шаги в рамках сделки с ХАМАС по освобождению заложников из Газы.
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