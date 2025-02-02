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2 февраля, 15:46

Замглавы ХАМАС приедет в Москву на переговоры, пишут СМИ

РИАН: Замглавы политбюро ХАМАС 3 февраля приедет в Москву на переговоры

Делегация палестинского движения ХАМАС, возглавляемая заместителем главы политбюро Мусой Абу Марзуком, отправится в Москву в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщил источник из делегации. Он отметил, что в программе визита предусмотрены встречи в Министерстве иностранных дел России.

«В понедельник», — сказал источник из делегации в беседе с РИА «Новости».

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Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп пригласил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Это станет первой встречей Трампа с зарубежным лидером после его инаугурации. Одной из обсуждаемых тем на переговорах станут дальнейшие шаги в рамках сделки с ХАМАС по освобождению заложников из Газы.

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Shutterstock / FOTODOM / EdBelkin

Александра Мышляева
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