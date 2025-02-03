В Госдуме предложили обязать маркетплейсы выводить в топ российские товары

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который обяжет маркетплейсы показывать в поиске в числе первых товары от российских производителей. Согласно документу, первые 15 позиций в каталоге или поисковике должны быть отведены для отечественных брендов. Соответствующий документ уже опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, передаёт РБК.

«Законопроектом устанавливается положение, согласно которому хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность дистанционным способом, а также владелец агрегатора информации о товарах обязан обеспечить показ товаров, произведённых в Российской Федерации, на первых 15 позициях в своих каталогах либо при показе предложений по результатам поискового запроса потребителя», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы считают, что российским производителям необходимо отдать преимущество, поэтому принятие такого закона будет стимулом для развития промышленности в России. Также этот шаг необходим для повышения конкурентоспособности отечественных товаров. Как следствие, считают в Госдуме, в стране вырастет занятость населения и объёмы налоговых поступлений в казну РФ.

Один из авторов проекта — депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») — считает, что онлайн-витрины должны работать по принципу «Сначала нашим — потом вашим», а в топе преимущественно должны отражаться российские товары, покупая которые каждый потребитель вносит вклад в будущее страны.

«Ведь именно местные способны предложить уникальные товары. От сладкого алтайского мёда до чебоксарского трикотажа. Более того, так мы сможем заявить о себе на весь мир. Ведь наши маркетплейсы выходят сейчас на международную арену», — заявил депутат.