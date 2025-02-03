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Регион
3 февраля, 10:09

В Кремле оценили подход Лондона продолжать конфликт до «последнего украинца»

Песков: Лондон хочет войны до последнего украинца, но динамика не в пользу Киева

Руководство Британии остаётся приверженным идее затягивания конфликта до «последнего украинца», однако реалии на земле уже долгое время складываются не в пользу Киева. Тем не менее Лондон продолжает навязывать собственную конфронтационную антироссийскую позицию партнёрам по Евросоюзу. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение британского премьер-министра Кира Стармера призвать к усилению санкций против России на саммите глав ЕС.

«Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима. Это признают также многие западные представители и эксперты, в том числе Западной Европы», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Москве давно известно, что Британия находится в числе стран, которые навязывают конфронтационную линию своим европейским партнёрам. Позицию британского руководства представитель Кремля назвал «достаточно последовательной».

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Ране Песков заявил, что никакого прогресса в организации контактов между Москвой, Вашингтоном и Киевом для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет. Таким образом спикер Кремля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что подобные переговоры уже запланированы.

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Life.ru

Александр Юнашев
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