Руководство Британии остаётся приверженным идее затягивания конфликта до «последнего украинца», однако реалии на земле уже долгое время складываются не в пользу Киева. Тем не менее Лондон продолжает навязывать собственную конфронтационную антироссийскую позицию партнёрам по Евросоюзу. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение британского премьер-министра Кира Стармера призвать к усилению санкций против России на саммите глав ЕС.

«Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима. Это признают также многие западные представители и эксперты, в том числе Западной Европы», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Москве давно известно, что Британия находится в числе стран, которые навязывают конфронтационную линию своим европейским партнёрам. Позицию британского руководства представитель Кремля назвал «достаточно последовательной».