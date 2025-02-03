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Регион
3 февраля, 10:19

Локализован пожар на Астраханском ГПЗ, возникший после атаки дронов ВСУ

Пожар на Астраханском ГПЗ локализован. Обложка © Telegram / Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Пожар на Астраханском ГПЗ локализован. Обложка © Telegram / Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Пожарные локализовали возгорание, возникшее на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) после падения обломков украинских беспилотников. Губернатор региона Игорь Бабушкин выехал на место ЧП, проконтролировал работу спасателей, оценил состояние объекта и провёл оперативное совещание.

«В результате крушения обломков БПЛА на ряде объектов произошло возгорание. В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. Процесс остановки промысла прошёл в штатном режиме без угрозы жизни оперативному персоналу», — говорится в сообщении пресс-службы чиновника.

Пожары начались на нефтеперерабатывающем заводе Волгограда после атаки БПЛА
Пожары начались на нефтеперерабатывающем заводе Волгограда после атаки БПЛА

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты в Астраханской области, включая ТЭК. По словам местных властей, средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении обломков одного из БПЛА произошло возгорание. Пострадавших нет.

Татьяна Миссуми
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