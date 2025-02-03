Локализован пожар на Астраханском ГПЗ, возникший после атаки дронов ВСУ

Пожарные локализовали возгорание, возникшее на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) после падения обломков украинских беспилотников. Губернатор региона Игорь Бабушкин выехал на место ЧП, проконтролировал работу спасателей, оценил состояние объекта и провёл оперативное совещание.

«В результате крушения обломков БПЛА на ряде объектов произошло возгорание. В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. Процесс остановки промысла прошёл в штатном режиме без угрозы жизни оперативному персоналу», — говорится в сообщении пресс-службы чиновника.