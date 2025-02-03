Правительство Белоруссии сложило полномочия после переизбрания Лукашенко
В Белоруссии правительство объявило о сложении своих полномочий, как того требует конституция страны после президентских выборов. Соответствующее постановление уже утвердил премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает пресс-служба кабмина.
«Правительство, согласно конституции, сложило полномочия перед вновь избранным президентом», — указано в тексте.
Напомним, Центризбирком Белоруссии подтвердил победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Во время заседания было установлено, что политика поддержали 86,82 процента избирателей, которые приняли участие в голосовании. Для него это новый рекорд.
ТАСС / Владимир Смирнов