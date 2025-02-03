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Регион
3 февраля, 11:18

Правительство Белоруссии сложило полномочия после переизбрания Лукашенко

В Белоруссии правительство объявило о сложении своих полномочий, как того требует конституция страны после президентских выборов. Соответствующее постановление уже утвердил премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство, согласно конституции, сложило полномочия перед вновь избранным президентом», — указано в тексте.

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Напомним, Центризбирком Белоруссии подтвердил победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Во время заседания было установлено, что политика поддержали 86,82 процента избирателей, которые приняли участие в голосовании. Для него это новый рекорд.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Татьяна Миссуми
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