Жителям российского региона в феврале дополнительно проиндексируют пенсии

В феврале 2025 года в Челябинской области снова произойдёт индексация пенсий. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.

По словам исполняющего обязанности руководителя регионального отделения СФР Владимира Шаронова, с февраля жители региона начали получать страховые пенсии, которые были проиндексированы до нового уровня. Кроме того, вместе с увеличенной пенсией будет выплачена доплата за январь, которая учитывает доиндексацию на 2,2%.

В январе, учитывая прогнозируемый уровень инфляции, пенсии увеличились на 7,3%. В феврале планируется дополнительная индексация до 9,5%, что, согласно данным Росстата, соответствует реальному росту цен. В итоге средний размер страховой пенсии по старости в феврале 2025 года в Челябинской области достигнет 24 880 рублей.