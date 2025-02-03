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Регион
3 февраля, 11:57

Жителям российского региона в феврале дополнительно проиндексируют пенсии

Челябинским пенсионерам в феврале дополнительно проиндексируют пенсии

В феврале 2025 года в Челябинской области снова произойдёт индексация пенсий. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.

По словам исполняющего обязанности руководителя регионального отделения СФР Владимира Шаронова, с февраля жители региона начали получать страховые пенсии, которые были проиндексированы до нового уровня. Кроме того, вместе с увеличенной пенсией будет выплачена доплата за январь, которая учитывает доиндексацию на 2,2%.

В январе, учитывая прогнозируемый уровень инфляции, пенсии увеличились на 7,3%. В феврале планируется дополнительная индексация до 9,5%, что, согласно данным Росстата, соответствует реальному росту цен. В итоге средний размер страховой пенсии по старости в феврале 2025 года в Челябинской области достигнет 24 880 рублей.

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Ранее Life.ru рассказал, что 1 февраля в России на 9,5 процента была проиндексирована пенсия для граждан страны. В этом месяце пенсионеры также получат компенсацию за январь. В результате средний размер пенсии по старости на составит примерно 24,9 тысячи рублей.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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