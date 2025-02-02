23 тысячи финнов лишились пенсий из-за реформы

Финляндия с 1 февраля перестала платить социальную пенсию тем гражданам, которые живут за границей. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

Бюро социального обеспечения народонаселения (Kela) лишило «народной пенсии» финнов, находящихся за пределами страны. Эти выплаты представляли собой базовую социальную защиту, которая дополняет трудовую пенсию в случае её низкого уровня или отсутствия накоплений. Мера затронула примерно 23 тысячи финских граждан, в основном проживающих в странах Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии.