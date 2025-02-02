23 тысячи финнов лишились пенсий из-за реформы
Финляндия перестала платить социальную пенсию финнам, живущим за границей
Финляндия с 1 февраля перестала платить социальную пенсию тем гражданам, которые живут за границей. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.
Бюро социального обеспечения народонаселения (Kela) лишило «народной пенсии» финнов, находящихся за пределами страны. Эти выплаты представляли собой базовую социальную защиту, которая дополняет трудовую пенсию в случае её низкого уровня или отсутствия накоплений. Мера затронула примерно 23 тысячи финских граждан, в основном проживающих в странах Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии.
Всего в конце 2023 года около трети пенсионеров в Финляндии получали «народную пенсию», средний размер которой составлял примерно €335 в месяц.
Ранее Life.ru рассказал, что 1 февраля в России на 9,5 процента была проиндексирована пенсия для граждан страны. В этом же месяце пенсионеры получат разницу за январь. В итоге сегодня средний размер выплаты по старости будет составлять около 24,9 тысячи рублей. Провести доиндексация до уровня фактической инфляции распорядился президент РФ Владимир Путин.
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