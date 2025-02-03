Путин: Масштаб преступлений нацистов в годы ВОВ колоссален
Президент России Владимир Путин отметил, что масштаб преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны был огромным. Соответствующее заявление лидер РФ сделал на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
В ходе беседы глава ведомства рассказал о развитии проекта «Без срока давности», который направлен на сохранение памяти о преступлениях против мирного населения. Он подчеркнул, что продолжаются раскопки, появляются новые документы и факты, и что важно информировать об этом школьников. По словам министра, поддержка проекта будет продолжена.
«Масштаб этих преступлений просто колоссальный», — отметил Путин, вспоминая об ущербе, нанесённом фашистами.
Ранее Путин подтвердил, что всем ветеранам Великой Отечественной войны будет предоставлено звание «Почётный гражданин» их города, посёлка или региона. Соответствующее предложение поступило от Министерства обороны России.
Life.ru