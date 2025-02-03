Путин: Масштаб преступлений нацистов в годы ВОВ колоссален

Президент России Владимир Путин отметил, что масштаб преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны был огромным. Соответствующее заявление лидер РФ сделал на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

В ходе беседы глава ведомства рассказал о развитии проекта «Без срока давности», который направлен на сохранение памяти о преступлениях против мирного населения. Он подчеркнул, что продолжаются раскопки, появляются новые документы и факты, и что важно информировать об этом школьников. По словам министра, поддержка проекта будет продолжена.

«Масштаб этих преступлений просто колоссальный», — отметил Путин, вспоминая об ущербе, нанесённом фашистами.