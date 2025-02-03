Обломки подавленного дрона ВСУ найдены в Калужской области

В Калужской области власти предупредили об обломках украинских беспилотников, которые могут лежать на земле после атак ВСУ и представлять опасность для мирных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня в Хвастовичском районе обнаружены обломки ранее подавленного БПЛА. На месте работает оперативная группа. Напоминаем, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — говорится в тексте.

Граждан попросили при обнаружении подозрительных предметов сразу звонить экстренным службам, не приближаться и не трогать обломки БПЛА, так как там может находиться взрывчатка. Особенно важно объяснить это детям, которые всегда очень любопытны и могут попытаться дотронуться до опасного предмета, подчёркивается в заявлении.