Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 12:20

Обломки подавленного дрона ВСУ найдены в Калужской области

В Калужской области власти предупредили об обломках украинских беспилотников, которые могут лежать на земле после атак ВСУ и представлять опасность для мирных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня в Хвастовичском районе обнаружены обломки ранее подавленного БПЛА. На месте работает оперативная группа. Напоминаем, что после работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители обнаруживают раньше оперативных служб», — говорится в тексте.

Граждан попросили при обнаружении подозрительных предметов сразу звонить экстренным службам, не приближаться и не трогать обломки БПЛА, так как там может находиться взрывчатка. Особенно важно объяснить это детям, которые всегда очень любопытны и могут попытаться дотронуться до опасного предмета, подчёркивается в заявлении.

Волгоград атакован дронами PD-2 и «Лютый», жители слышали не менее 50 взрывов
Волгоград атакован дронами PD-2 и «Лютый», жители слышали не менее 50 взрывов

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали над городом Ахтубинском Астраханской области. Украинские войска попытались атаковать газоперерабатывающий завод. Жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку. О разрушениях и пострадавших информация не поступала, возгорания не произошло.

Обложка ©

president.gov.ua

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar