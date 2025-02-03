Мужчину без ног нашли в подъезде дома в Красноярске

Мужчину без ног на инвалидной коляске нашли в подъезде многоэтажки на улице Королёва в Красноярске. На протяжении нескольких дней о местном жителе заботились жильцы дома.

Как передаёт портал Ngs24.ru, мужчину зовут Андрей. По словам местной жительницы, которая присматривала за маломобильным красноярцем, его могла бросить владелица гостиницы, где тот жил в последнее время.

«Он одет чисто, чему я была удивлена, от него не пахнет, но сейчас уже начнёт, если трое суток сидит. Бутылка воды на батарее у него и всё, какие-то пакетики», — поделилась собеседница издания.

Жительница дома рассказала, что звонила в полицию и соцслужбы, но никаких мер якобы принято не было. Сам Андрей рассказал, что потерял ноги два года назад из-за диагностированной закупорки сосудов. Но что с ним произошло и как он оказался брошенным, не признаётся.

Позже в полиции сообщили, что мужчина на самом деле жил в гостинице, но в подъезд переехал сам. Отмечается, что его выселили за неуплату аренды.

«Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Очевидцы говорили, что он жил в сквере. Ему предлагали проехать в реабилитационный центр на Щербакова, но он отказался. Сейчас соцзащита забрала его из подъезда в другой центр», — сообщили в МВД.