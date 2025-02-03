Семью свинок спасли из пожара в Балашихе

В подмосковной Балашихе пожарные спасли десять человек и семью минипигов из горящего дома. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

В Балашихе из пожара спасли семью минипигов. Видео © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

«В минувшую субботу работники Мособлпожспаса совместно с сотрудниками федерального ведомства в ходе тушения пожара в жилом доме эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей, а также спасли семейство минипигов из горящей квартиры. Инцидент произошёл в подмосковной Балашихе», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Балашихе из пожара спасли семью минипигов. Фото © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

В сообщении говорится, что после того как пожарные открыли дверь в охваченную огнём квартиру, из нее выбежали декоративные свиньи, принадлежащие хозяйке жилья. Специалисты провели осмотр и нашли ещё несколько поросят, и вынесли их на свежий воздух. Пожарные быстро справились с огнём на площади два квадратных метра, предотвратив его дальнейшее распространение. Никто не пострадал.