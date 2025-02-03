Метели накроют Москву под конец зимы

Жители российской столицы смогут насладиться снежной погодой под конец зимы – во второй половине февраля город накроют метели. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Вторая половина февраля будет со значительным количеством осадков и это будет снег, там возможны и метели. Февраль скорее всего закончится со снегом в большем количестве, чем сейчас за окном», – пояснила она.

По её прогнозу, радоваться снегу москвичам придётся недолго, так как затем снова регион окажется во власти тепла и начнётся новая оттепель. Синоптик отметила, что низких температур ждать не придётся, морозы вряд ли порадуют своим приходом, поэтому придётся довольствоваться относительно тёплым и совсем не холодным окончанием зимы.