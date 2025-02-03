Метели накроют Москву под конец зимы
Синоптик Позднякова пообещала москвичам снег и метели во второй половине февраля
Жители российской столицы смогут насладиться снежной погодой под конец зимы – во второй половине февраля город накроют метели. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Вторая половина февраля будет со значительным количеством осадков и это будет снег, там возможны и метели. Февраль скорее всего закончится со снегом в большем количестве, чем сейчас за окном», – пояснила она.
По её прогнозу, радоваться снегу москвичам придётся недолго, так как затем снова регион окажется во власти тепла и начнётся новая оттепель. Синоптик отметила, что низких температур ждать не придётся, морозы вряд ли порадуют своим приходом, поэтому придётся довольствоваться относительно тёплым и совсем не холодным окончанием зимы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может оказаться в числе самых жарких в истории, но рекордных температур не ожидается. По его словам, рано делать долгосрочные прогнозы, однако всё указывает, что текущий год будет тёплым.
Life.ru