Взрыв обрушил стену в жилом доме в Туапсе, из-под руин достали одного пострадавшего
SHOT: Газ взорвался в жилом двухэтажном доме в Краснодарском крае
В Туапсе произошёл взрыв газа в жилом двухэтажном доме на улице Горького. В результате инцидента серьёзно пострадал один человек.
Газ взорвался в жилом двухэтажном доме в Туапсе. Видео © SHOT
По информации SHOT, взрыв разрушил часть стены здания. Мужчина, находившийся в квартире во время происшествия, был госпитализирован с тяжёлыми ожогами. Сейчас врачи борются за его жизнь. На месте также работают пожарные, которые продолжают тушить огонь, возникший после взрыва.
Ранее Life.ru рассказал, что газ взорвался в Астрахани. Инцидент случился в квартире девятиэтажного дома по улице Безжонова. 68-летний местный житель был госпитализирован в областную клиническую больницу. На месте пришествия работали 12 сотрудников МЧС России и 4 единицы техники.