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3 февраля, 14:31

Взрыв обрушил стену в жилом доме в Туапсе, из-под руин достали одного пострадавшего

SHOT: Газ взорвался в жилом двухэтажном доме в Краснодарском крае

В Туапсе произошёл взрыв газа в жилом двухэтажном доме на улице Горького. В результате инцидента серьёзно пострадал один человек.

Газ взорвался в жилом двухэтажном доме в Туапсе. Видео © SHOT

По информации SHOT, взрыв разрушил часть стены здания. Мужчина, находившийся в квартире во время происшествия, был госпитализирован с тяжёлыми ожогами. Сейчас врачи борются за его жизнь. На месте также работают пожарные, которые продолжают тушить огонь, возникший после взрыва.

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Ранее Life.ru рассказал, что газ взорвался в Астрахани. Инцидент случился в квартире девятиэтажного дома по улице Безжонова. 68-летний местный житель был госпитализирован в областную клиническую больницу. На месте пришествия работали 12 сотрудников МЧС России и 4 единицы техники.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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