Взрыв обрушил стену в жилом доме в Туапсе, из-под руин достали одного пострадавшего

В Туапсе произошёл взрыв газа в жилом двухэтажном доме на улице Горького. В результате инцидента серьёзно пострадал один человек.

Газ взорвался в жилом двухэтажном доме в Туапсе. Видео © SHOT

По информации SHOT, взрыв разрушил часть стены здания. Мужчина, находившийся в квартире во время происшествия, был госпитализирован с тяжёлыми ожогами. Сейчас врачи борются за его жизнь. На месте также работают пожарные, которые продолжают тушить огонь, возникший после взрыва.