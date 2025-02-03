В Госдуме предложили вернуться к «нормальному возрасту» выхода на пенсию

В России следует отменить пенсионную реформу или подвергнуть её кардинальным изменениям, чтобы дать дополнительный импульс для социального развития в стране. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков во время беседы с журналистом издания «Абзац».

«Либо отмена, либо ревизия пенсионной реформы, то есть возвращение к нормальному возрасту выхода на пенсию для мужчин и женщин. Если для всей страны это пока кажется сложным или преждевременным, то можно начать с регионов Дальнего Востока и Арктики», – сказал парламентарий.

По его словам, российская экономика находится в стадии стремительного развития, а значит есть возможность скорректировать пенсионную реформу в сторону её смягчения. Новичков уверен, что россияне должны сами решать, продолжать работать или всё-таки отправиться на заслуженный отдых.