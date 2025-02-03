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Регион
3 февраля, 15:45

В Госдуме предложили вернуться к «нормальному возрасту» выхода на пенсию

Депутат Новичков призвал смягчить или отменить пенсионную реформу в России

В России следует отменить пенсионную реформу или подвергнуть её кардинальным изменениям, чтобы дать дополнительный импульс для социального развития в стране. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков во время беседы с журналистом издания «Абзац».

«Либо отмена, либо ревизия пенсионной реформы, то есть возвращение к нормальному возрасту выхода на пенсию для мужчин и женщин. Если для всей страны это пока кажется сложным или преждевременным, то можно начать с регионов Дальнего Востока и Арктики», – сказал парламентарий.

По его словам, российская экономика находится в стадии стремительного развития, а значит есть возможность скорректировать пенсионную реформу в сторону её смягчения. Новичков уверен, что россияне должны сами решать, продолжать работать или всё-таки отправиться на заслуженный отдых.

Жителям российского региона в феврале дополнительно проиндексируют пенсии
Жителям российского региона в феврале дополнительно проиндексируют пенсии

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что в социальных сетях распространяется информация о переводе пенсий в цифровые рубли. Однако это является фейком, так как противоречит государственной социальной политике и праву граждан выбирать способ получения пенсионных выплат, пояснил парламентарий.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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