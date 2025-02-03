Орбан признал большую ошибку Европы в самом начале конфликта на Украине
Орбан: С самого начала было ясно, что Украина не сможет победить в конфликте
С самого начала вооружённого конфликтабыло ясно, что Киев не сможет одержать победу. Европа совершила «большую ошибку», поддержав боевые действия. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
«В феврале 2022 года мы совершили большую ошибку. Нам следовало немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры», — заявил политик.
По словам Орбана, сейчас помочь Украине можно «только прекращением огня и миром».
Ранее венгерский премьер пообещал помешать вступлению Украины в ряды стран-участниц Европейского союза. Это произойдёт в том случае, если киевские власти нарушат предоставленные Будапешту гарантии в области энергетической безопасности.
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