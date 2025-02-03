С самого начала вооружённого конфликтабыло ясно, что Киев не сможет одержать победу. Европа совершила «большую ошибку», поддержав боевые действия. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«В феврале 2022 года мы совершили большую ошибку. Нам следовало немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры», — заявил политик.

По словам Орбана, сейчас помочь Украине можно «только прекращением огня и миром».