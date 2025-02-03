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Регион
3 февраля, 16:06

Названы лидеры среди печатных СМИ в России в 2024 году

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Газета «Известия» подтвердила лидерство среди печатных СМИ в 2024 году. В 2024 году издание вновь возглавило ТОП-10 самых цитируемых федеральных печатных СМИ. Индекс цитируемости издания, с отрывом в 1,5 раза, составил 32 225,88. На второй строчке рейтинга газета «Коммерсантъ» (ИЦ: 22 490,80), а третье место заняла «Российская газета» (ИЦ: 9 835,81).

При подсчете рейтинга, уточняет iz.ru, учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. Редакция Life.ru поздравляет коллег с достойным результатом и желает новых побед и процветания.

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Александра Вишнякова
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