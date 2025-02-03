Экономист назвал два фактора, которые могут уменьшить пенсию россиян

Уменьшить размер будущей пенсии могут только два фактора. Это получение «серой» зарплаты и недостаточное количество пенсионных баллов, заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«К примеру, если у сотрудника организации был период «серой» зарплаты (когда он получал зарплату в конверте, а работодатель не перечислял за него средства в Пенсионный фонд), тогда его выплаты будут ниже», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Также он напомнил, что стандартно пенсия складывается из фиксированной части, которая для всех россиян составляет около восьми тысяч рублей. Далее расчёт идёт по индивидуальным показателям (трудовой стаж, величина оклада, пенсионные коэффициенты и прочее). Всё это прибавляется к фиксированной части, подытожил экономист.