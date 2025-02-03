Россиянин получил 1,5 года колонии-поселения за секс со школьницей, после которого она умерла

В Саратовской области суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в сексуальных отношениях с несовершеннолетней, развратных действиях и неосторожном причинении смерти. Он получил полтора года колонии-поселения.

По информации правоохранительных органов, жертвой является 14-летняя девочка, которая скончалась после связи с 19-летним обвиняемым, которому на момент завершения расследования исполнилось 20 лет. Общий срок наказания за все преступления составил 1 год и 6 месяцев лишения свободы, который он будет отбывать в колонии-поселении. В суде пояснили, что указанные преступления относятся к небольшой и средней тяжести.

По данным РИА «Новости», приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.