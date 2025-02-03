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3 февраля, 16:35

Россиянин получил 1,5 года колонии-поселения за секс со школьницей, после которого она умерла

Жителя Саратовской области осудили за смерть школьницы после интима

Обложка © freepik/topntp26

Обложка © freepik/topntp26

В Саратовской области суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в сексуальных отношениях с несовершеннолетней, развратных действиях и неосторожном причинении смерти. Он получил полтора года колонии-поселения.

По информации правоохранительных органов, жертвой является 14-летняя девочка, которая скончалась после связи с 19-летним обвиняемым, которому на момент завершения расследования исполнилось 20 лет. Общий срок наказания за все преступления составил 1 год и 6 месяцев лишения свободы, который он будет отбывать в колонии-поселении. В суде пояснили, что указанные преступления относятся к небольшой и средней тяжести.

По данным РИА «Новости», приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Ранее в Ленобласти 45-летний мужчина заигрался во время сексуальных утех и умер. Он слишком сильно придушил себя при мастурбации.

Марина Фещенко
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