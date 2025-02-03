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Регион
3 февраля, 19:41

Продлён приём заявок на премию в АПК России «Серебряный Лучник – Агро»

До 10 февраля 2025 года открыта возможность подачи проектов на конкурс, посвящённый коммуникациям в агропромышленном комплексе России. Впервые премия «Серебряный Лучник – Агро» будет вручаться за выдающиеся, креативные и масштабные коммуникационные инициативы в сфере сельского хозяйства. Об этом информировала пресс-служба конкурса.

«Задача премии – расширить представление общественности о современном сельском хозяйстве, продемонстрировать креативные практики и отметить лучшие медиапроекты сельскохозяйственной отрасли. «Серебряный Лучник – Агро» направлен на популяризацию деятельности журналистов и специалистов по коммуникациям, а также на совершенствование профессиональных стандартов в АПК и на формирование современного фотобанка агросектора. Генеральным спонсором премии выступает Россельхозбанк», — рассказали в пресс-службе.

В конкурсе могут участвовать не только профессионалы, но и начинающие специалисты, а также студенты, обучающиеся по профильным направлениям. Студенты могут продемонстрировать свои навыки, решив практическую задачу, предложенную основным финансовым партнером российского агросектора – Россельхозбанком. PR-специалисты аграрных компаний и журналисты аграрных медиа могут представить свои проекты в категориях «Коммуникационные проекты» и «Медиапроекты в СМИ».

Особенностью данной премии является фотоконкурс, целью которого является создание бесплатного фотобанка для агропромышленного комплекса России. Это обширная онлайн-платформа, на которой будут размещены лучшие работы участников. Фотографии сельскохозяйственной техники, молодых фермеров и современных аграрных предприятий продемонстрируют динамичное развитие отрасли, помогут изменить её восприятие и привлечь внимание широкой публики. Приём работ на фотоконкурс будет открыт до 15 марта 2025 года.

В состав жюри конкурса входят выдающиеся специалисты, такие как ресторатор Константин Ивлев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, руководитель маркетингового блока Россельхозбанка Инна Корягина, а также главные редакторы крупных федеральных СМИ и признанные эксперты в сфере PR в стране. Церемония награждения победителей «Серебряного Лучника – Агро» пройдёт в апреле 2025 года в Москве.

Свыше тысячи проектов из 86 регионов стали победителями 13-го конкурса ПФКИ
Свыше тысячи проектов из 86 регионов стали победителями 13-го конкурса ПФКИ

Ранее Life.ru сообщал, что в ближайшее время Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) завершит приём заявок на грантовый конкурс. Индивидуальные предприниматели, бизнесмены, некоммерческие организации и муниципальные учреждения по всей стране могут представить свои идеи. Подать свой проект можно на сайте фондкультурныхинициатив.рф, где также доступна информация о 12 конкурсных направлениях.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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