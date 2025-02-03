Власти Мариуполя утвердили новые герб и флаг города. Об этом в личном телеграм-канале написал врио главы городского округа Олег Моргун.

Новый герб Мариуполя. Изображение © Telegram / Глава Мариуполя Олег Моргун

«Подписал два важных документа. Накануне депутаты горсовета утвердили официальные символы городского округа Мариуполь и правила благоустройства», — говорится в публикации.

За разработку новых флага и герба Мариуполя отвечали профильные специалисты, взявшие за основу ранее существовавшую символику и создавшие новый вариант после проведения специальной экспертизы. Бело-синий цвет обозначает расположение города на азовском побережье и исторические особенности — Мариуполь был основан греческими переселенцами в 1780 году. Белый цвет верхней половины герба указывает на металлургию, как на экономическую основу города. Также на гербе изображён якорь, подчёркивающий значимость города в качестве морского порта. Флаг повторяет символику герба.