Власти Мариуполя утвердили новые герб и флаг города
Власти Мариуполя утвердили новые герб и флаг города. Об этом в личном телеграм-канале написал врио главы городского округа Олег Моргун.
Новый герб Мариуполя. Изображение © Telegram / Глава Мариуполя Олег Моргун
«Подписал два важных документа. Накануне депутаты горсовета утвердили официальные символы городского округа Мариуполь и правила благоустройства», — говорится в публикации.
За разработку новых флага и герба Мариуполя отвечали профильные специалисты, взявшие за основу ранее существовавшую символику и создавшие новый вариант после проведения специальной экспертизы. Бело-синий цвет обозначает расположение города на азовском побережье и исторические особенности — Мариуполь был основан греческими переселенцами в 1780 году. Белый цвет верхней половины герба указывает на металлургию, как на экономическую основу города. Также на гербе изображён якорь, подчёркивающий значимость города в качестве морского порта. Флаг повторяет символику герба.
Напомним, что в 2022 году Мариуполь стал местом ожесточённой битвы между армиями России и Украины. Город пережил масштабные разрушения, но после того, как ВС РФ освободили его от сил противника, Мариуполь начали восстанавливать фантастическими темпами. Как отметил президент России Владимир Путин, по состоянию на декабрь 2024 года в город вернулись порядка 300 тысяч жителей.
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