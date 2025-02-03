В Таллине подожгли второй украинский ресторан за неделю

В Таллине произошёл новый случай поджога украинского ресторана — на сей раз пострадала складская зона заведения Faina Ukraina, сообщили его представители в соцсетях.

«Сегодня ночью произошёл поджог склада. Сразу же с утра мы взаимодействовали с пожарными службами и полицией. У нас нет сомнений, что это было совершено преднамеренно. Ворота сломали и оставили открытыми перед тем, как устроить пожар», — говорится в сообщении ресторана.

Сотрудники также поделились, что огонь уничтожил значительную часть оборудования и мебели. По их предварительным оценкам, убытки варьируются от 13 до 15 тысяч евро, однако финальные подсчёты продолжаются.

В ресторане Faina Ukraina считают, что этот случай связан с недавним поджогом другого украинского заведения в Эстонии.