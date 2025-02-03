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3 февраля, 20:43

В Таллине подожгли второй украинский ресторан за неделю

В Таллине подожгли склад украинского ресторана Faina Ukraina

В Таллине произошёл новый случай поджога украинского ресторана — на сей раз пострадала складская зона заведения Faina Ukraina, сообщили его представители в соцсетях.

«Сегодня ночью произошёл поджог склада. Сразу же с утра мы взаимодействовали с пожарными службами и полицией. У нас нет сомнений, что это было совершено преднамеренно. Ворота сломали и оставили открытыми перед тем, как устроить пожар», — говорится в сообщении ресторана.

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Сотрудники также поделились, что огонь уничтожил значительную часть оборудования и мебели. По их предварительным оценкам, убытки варьируются от 13 до 15 тысяч евро, однако финальные подсчёты продолжаются.

В ресторане Faina Ukraina считают, что этот случай связан с недавним поджогом другого украинского заведения в Эстонии.

Напомним, 31 января неизвестные лица подожгли украинский ресторан Slava в Таллине. Тогда пожар удалось ликвидировать за четверть часа. Это заведение находилось на первом этаже здания, где было разбито окно.

Обложка ©

Freepik / Sketchepedia

Лия Мурадьян
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