Захарова сравнила слова генсека НАТО Рютте с зомбированием про сотню гендеров

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, прокомментировала заявление генсека НАТО Марка Рютте. Он сказал, что без помощи США Евросоюз не способен защитить себя. Дипломат провела параллель с «многолетним зомбированием на тему сотни гендеров».

«Это немного напоминает многолетнее зомбирование про сотню гендеров», — подчеркнула Захарова в телеграм-канале, обсуждая слова главы альянса.