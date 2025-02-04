Захарова сравнила слова генсека НАТО Рютте с зомбированием про сотню гендеров
Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, прокомментировала заявление генсека НАТО Марка Рютте. Он сказал, что без помощи США Евросоюз не способен защитить себя. Дипломат провела параллель с «многолетним зомбированием на тему сотни гендеров».
«Это немного напоминает многолетнее зомбирование про сотню гендеров», — подчеркнула Захарова в телеграм-канале, обсуждая слова главы альянса.
Одновременно с важностью США и НАТО для Европы, Рютте также отметил, что ситуация на украинском фронте развивается «в неправильном направлении». Он выразил мнение, что союзники Украины должны предпринять действия, чтобы Россия не смогла достичь своих целей.
t.me/MariaVladimirovnaZakharova