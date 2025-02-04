Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры в ближайшие 24 часа

Американский президент Дональд Трамп планирует поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

«У него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов», — подчеркнула Ливитт, добавив, что не станет забегать вперёд и раскрывать детали предстоящего разговора.