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3 февраля, 21:50

Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры в ближайшие 24 часа

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b, flickr / Trump White House Archived

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b, flickr / Trump White House Archived

Американский президент Дональд Трамп планирует поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

«У него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов», — подчеркнула Ливитт, добавив, что не станет забегать вперёд и раскрывать детали предстоящего разговора.

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Ранее китайские СМИ писали, что президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут сформировать новый мировой порядок. Изначально Трамп и Путин должны завершить украинский конфликт, после этого они, начав сотрудничество с Китаем, могут войти в историю как соавторы многополярного мира.

Артём Гапоненко
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