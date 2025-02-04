Ковбойский револьвер Smith & Wesson 3 1872 года изъяли у жителя Ингушетии

Полицейские в Ингушетии нашли и изъяли у местного жителя «ковбойский» револьвер 1872 года Smith & Wesson 3 калибра 10,67 мм. По данным республиканского УМВД, оружие времён дикого Запада обнаружили у 40-летнего жителя посёлка Троицкое в Сунженском районе.

У владельца также нашли один патрон к раритетному револьверу. Пока расследуется дело незаконном приобретении и хранении оружия, гражданин будет находиться под подпиской о невыезде. В полиции напомнили, что при добровольной сдаче оружия россияне получат вознаграждение и не будут преследоваться по уголовной статье.