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Регион
3 февраля, 23:05

Ковбойский револьвер Smith & Wesson 3 1872 года изъяли у жителя Ингушетии

Револьвер Smith &amp; Wesson 3. Обложка © ГУ МВД по Ингушетии

Револьвер Smith & Wesson 3. Обложка © ГУ МВД по Ингушетии

Полицейские в Ингушетии нашли и изъяли у местного жителя «ковбойский» револьвер 1872 года Smith & Wesson 3 калибра 10,67 мм. По данным республиканского УМВД, оружие времён дикого Запада обнаружили у 40-летнего жителя посёлка Троицкое в Сунженском районе.

«Отделом дознания МО МВД России «Сунженский» в отношении владельца изъятого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ», — сообщает отдел полиции.

  • Револьвер Smith & Wesson 3. Обложка © ГУ МВД по Ингушетии
    Револьвер Smith & Wesson 3. Обложка © ГУ МВД по Ингушетии
  • Револьвер Smith & Wesson 3. Обложка © ГУ МВД по Ингушетии
    Револьвер Smith & Wesson 3. Обложка © ГУ МВД по Ингушетии
  • Револьвер Smith & Wesson 3. Обложка © ГУ МВД по Ингушетии
    Револьвер Smith & Wesson 3. Обложка © ГУ МВД по Ингушетии

Револьвер Smith & Wesson 3. Обложка © ГУ МВД по Ингушетии

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У владельца также нашли один патрон к раритетному револьверу. Пока расследуется дело незаконном приобретении и хранении оружия, гражданин будет находиться под подпиской о невыезде. В полиции напомнили, что при добровольной сдаче оружия россияне получат вознаграждение и не будут преследоваться по уголовной статье.

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Лия Мурадьян
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