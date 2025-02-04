Этническая рознь или возмездие за кражу: Украинский бомж скончался после избиения в Словакии

Украинский бездомный скончался в Братиславе после избиения, сообщает словацкое издание TA3. Мужчину с тяжёлыми травмами головы и тела нашли возле торгового центра в четверг. После госпитализации он умер.

По предварительным данным, до того, как его обнаружили, мужчину могли избить сотрудники частной охранной службы и полицейские. Инцидент, возможно, связан с кражей в магазине одежды, которую совершил украинец в среду, 29 января.

Украинский МИД отреагировал на произошедшее. Министр Андрей Сибига заявил, что нельзя исключать этническую рознь как одну из причин преступления.