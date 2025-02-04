Этническая рознь или возмездие за кражу: Украинский бомж скончался после избиения в Словакии
TA3: Украинский бездомный скончался в Братиславе после избиения
Украинский бездомный скончался в Братиславе после избиения, сообщает словацкое издание TA3. Мужчину с тяжёлыми травмами головы и тела нашли возле торгового центра в четверг. После госпитализации он умер.
По предварительным данным, до того, как его обнаружили, мужчину могли избить сотрудники частной охранной службы и полицейские. Инцидент, возможно, связан с кражей в магазине одежды, которую совершил украинец в среду, 29 января.
Украинский МИД отреагировал на произошедшее. Министр Андрей Сибига заявил, что нельзя исключать этническую рознь как одну из причин преступления.
Ранее в Москве задержали бездомного, который оказался разыскиваемым миллиардером. В декабре 2024 года полиция остановила мужчину для проверки документов. Тот сообщил, что является бездомным и участником СВО. В результате выяснилось, что задержанным оказался миллиардер и бывший вице-президент «Евразбанка» Вячеслав Чикалин.
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